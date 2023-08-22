Tolga Savacı'nın yeni mesleği şaşırttı. Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Savacı'nın yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Tolga Savacı'nın yeni mesleği şaşırttı. Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti

1980'lerde Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı birçok güzel isimle partner olmuştu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan'la başrol oynayarak başlayan Savacı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmleriyle hafızalara kazındı.

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2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bıraktı.

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Tolga Savacı'nın yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı. Amerika'nın New Jersey eyaletine taşınan Savacı, klasik otomobil hobisini iş fırsatına çevirdi.

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Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını dile getirdi.


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