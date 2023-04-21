Tolga Zengin futbolcuları topa tuttu: Kulübün tarihine bir baksınlar

Trabzonspor'un Sivasspor karşısında aldığı mağlubiyeti Tolga Zengin sert açıklamalarla değerlendirdi.

Tolga Zengin futbolcuları topa tuttu: Kulübün tarihine bir baksınlar

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direkör Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı. Bordo-mavili ekip öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un eski oyuncusu ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Tolga Zengin, açıklamada bulundu.

"NEREDEN GELDİKLERİNE BİR BAKSINLAR"
Bordo mavili takımın performansını eleştiren Zengin, "Trabzonsporlu futbolcular nereden geldiklerine bir baksınlar. Bakın o mücadeleyi bırakırsanız geldiğiniz yere de dönemezsiniz. İlk defa mı 10 kişi kalıyorsunuz? Hiç mi 10'a 6 savunma çalışması yapmadınız? Yenilmek değil bu. Kaybetmen için önce mücadele." dedi.

"BİZİM DE KÖTÜ SEZONLARIMIZ OLDU"
Kendi döneminde Trabzonspor ile yaşadığı dönemlere de değinen Zengin, "Trabzonspor'da bizim de kötü sezonlarımız oldu. Bakın. Mersin maçına prim açıklanmıştı. Kabul etmedim. Bu bir hakarettir dedim. Ben utandım ya. Trabzonspor takımı olarak Mersin maçına prim açıklanıyorsa oturup düşünmeliyiz dedim. Kabul etmiyoruz dedim." şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR YAZIP TARİHİNE BAKSINLAR"
Trabzonsporlu futbolcuları sert sözlerle eleştiren Zengin "Futbolcular Google'a Trabzonspor yazıp tarihine baksınlar. Sonra kendi kontratlarına, banka hesaplarına baksınlar. Ondan sonra açsınlar bir de maçı izlesinler. Biz ne yapmışız diye izlesinler. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Futbolcular baksın" dedi.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız