Tolga Zengin futbolcuları topa tuttu: Kulübün tarihine bir baksınlar

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Sivasspor'a konuk olan Trabzonspor, yeni teknik direkör Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı. Bordo-mavili ekip öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un eski oyuncusu ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Tolga Zengin, açıklamada bulundu.

"NEREDEN GELDİKLERİNE BİR BAKSINLAR"

Bordo mavili takımın performansını eleştiren Zengin, "Trabzonsporlu futbolcular nereden geldiklerine bir baksınlar. Bakın o mücadeleyi bırakırsanız geldiğiniz yere de dönemezsiniz. İlk defa mı 10 kişi kalıyorsunuz? Hiç mi 10'a 6 savunma çalışması yapmadınız? Yenilmek değil bu. Kaybetmen için önce mücadele." dedi.

"BİZİM DE KÖTÜ SEZONLARIMIZ OLDU"

Kendi döneminde Trabzonspor ile yaşadığı dönemlere de değinen Zengin, "Trabzonspor'da bizim de kötü sezonlarımız oldu. Bakın. Mersin maçına prim açıklanmıştı. Kabul etmedim. Bu bir hakarettir dedim. Ben utandım ya. Trabzonspor takımı olarak Mersin maçına prim açıklanıyorsa oturup düşünmeliyiz dedim. Kabul etmiyoruz dedim." şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR YAZIP TARİHİNE BAKSINLAR"

Trabzonsporlu futbolcuları sert sözlerle eleştiren Zengin "Futbolcular Google'a Trabzonspor yazıp tarihine baksınlar. Sonra kendi kontratlarına, banka hesaplarına baksınlar. Ondan sonra açsınlar bir de maçı izlesinler. Biz ne yapmışız diye izlesinler. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Futbolcular baksın" dedi.