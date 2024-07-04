Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Polis müdürü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Polis müdürü açıkladı

Polis şefi Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş davasının tutuklu sanığı Tolgahan Demirbaş'ın sokakta değil Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alındığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Öner Tolgahan Demirbaş'ın kendisinin başında bulunduğu polis ekibi tarafından dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını açıkladı.

Polis müdürü gözaltı işleminde bulunan dört polisin ifadelerinin tanık olarak ifadelerinin alınmasını ve sahte tutanağı hazırlayan polislerin yargılanmasını istedi. Bilgileri Gazeteci Alican Uludağ duyurdu.

"SAHTE TUTANAĞI HAZIRLAYAN POLİSLER YARGILANSIN"

O dönem Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev yapan Kerem Gökay Öner, avukatı Suna Öztaşdönderen aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 3 Temmuz'da sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Tolgahan Demirbaş'ın sokakta yakalandığı belirtilen polis tutanağının "sahte" olduğunu ve bu tutanağın Demirbaş'ı gözaltına almayan polisler tarafından hazırlanarak imzalandığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde işlenen Sinan Ateş cinayetinin ardından tetikçi Eray Özyağcı'yı Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile İstanbul'a götürdüğü iddia edilen Tolgahan Demirbaş, 31 Aralık 2022 gecesi Ankara'nın Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı. O dönem çıkan haberlerde, Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğünün 31 Aralık 2022 tarihinde saat 23.45'te hazırlanan "yakalama tutanağında" Demirbaş'ın Bağlıca Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi üzerinde bir araçta yakalandığı iddia edilmişti. Ö

Dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal da mahkemedeki savunmasında, Demirbaş'ın bir evde değil sokakta gözaltına alındığını öne sürmüştü.

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