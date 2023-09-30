Tolunay Kafkas: O hakemin performansına dikkat etsinler

MKE Ankaragücü, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Kafkas, bir hakem için "Onun performansına dikkat etsinler" dedi.

KAYNAK: AA
Tolunay Kafkas: O hakemin performansına dikkat etsinler

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, takımına güvendiğini ve iyi yolda olduklarını söyledi.

Kafkas, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İşte Kafkas'ın açıklamaları;

-İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil. Ligin üstünde olan iki takım var. İlk devre çok fazla pas hatası yaptık. İkinci devre format değişikliği yaptık ve planımız tuttu. Golü de bulduk. Daha sonra oyunun kontrolünü biraz daha elimize almamız gerekiyordu. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum, verdikleri mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum.

-Hakem bakıyor, veriyor. Onlarla ilgili yorum yapmak çok doğru değil. Yediğimiz ilk golden önce de bir şey söylüyorlar, ben ona da bir şey demiyorum. Hakemlerle ilgili yorum yapmıyorum. Sadece geçen haftanın hakemi Erkan Özdamar ile ilgili bir yorum yaptım, onunla dışında kimseyle ilgili yorum yapmıyorum. Yine de söylüyorum, Erkan Özdamar'ın performansına dikkat etsinler.

-Ben işimi yapmıyorum. Ben dimdik duruyorum. Canımı sıkacak bir şey yok. Baskı altında, canı sıkılacak insanlar evine ekmek götüremeyenler. Ben işimi iyi ve doğru yapıyorum. Başkanımız üzerine düşen her şeyi yaptı.

-Takımların oturması süre alıyor. Bizim 7. hafta ve 5. deplasmanımız. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Adana Demirspor maçını da İstanbul'da oynadık. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. İyi yoldayız. Şu anda 7 maçta 6 puanımız var. Fikstür de lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Umarım Ankaragücü'nü layık olduğu yere getiririz.

(AA)

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