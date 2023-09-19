Tolunay Kafkas öfkesini yendi: Artık olgunlaştım

Süper Lig’de Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Tolunay Kafkas maç sonu önemli bir ititrafta bulundu.

Tolunay Kafkas öfkesini yendi: Artık olgunlaştım

Ankaragücü’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Teknik direktörlüğe yeni başlayan Servet kardeşime de başarılar diliyorum. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

Kafkas, “İlk devre vasat oyun oynadık. Geçişlerde çok top kaybı yaşadık. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Genel oyun anlayışımızdan da uzak kaldık. Bugün maçı kazanmak önemliydi ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Teknik direktörlüğe yeni başlayan Servet kardeşime de başarılar diliyorum. Sivas zaten çok sevdiğimiz bir yer. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” dedi.
"GERGİN DEĞİLİM"
Bir gazetecinin, “Maç esnasında sizi çok gergin gördük. Bunun sebebi nedir?” şeklindeki sorusuna ise Kafkas, “Gergin değildim oyuna konsantreydim. Ofansif yönde hamlelerimiz olacaktı. Clinton N’Jie’nin atılması işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Sivasspor’u da ben beğendim. Sivasspor bu sene ligi iyi bitirir bence. Olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum maçlarda” yanıtını verdi.

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