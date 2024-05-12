Tolunay Kafkas'tan Federasyon başkanına çağrı

Kaynak: AA / İHA
Tolunay Kafkas'tan Federasyon başkanına çağrı
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-2 yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İstediğimiz oyunu oynadık, planımız tuttu. Galatasaray’a karşı iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içerinde bütün opsiyonları kullandık. Maalesef kötü oynadık. Sezon başından beri bunu bir türlü atlatamadık. Çok rahat puan alacağımız maçtı. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Son 2 hafta çok kritik. Hiç kimsenin hakem hatasına tahammülü ve sabrı kalmadı. Buradan federasyon başkanı ve bütün yetkililere çağrı yapıyorum, lütfen bu maçlarda ellerinden gelen iyi hakemleri versinler. Düşen takımlar için maddi, manevi bedelleri ağır oluyor. Oynayacak maçların hepsi kritik hale geldi. Kim hak ediyorsa o kazansın. Yan faktörlere kimsenin tahammülü kalmadı" diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 4 büyük takımla oynadıkları maçlarda deplasman takımı taraftarlarına tribünlerin yüzde 30’unun açıklamasının hatırlatılması üzerine Kafkas, "Buradan bir hasılat geliri elde ediliyor. Onunla da oyuncuların ödemeleri yapılıyor. Türkiye’deki düzen çok farklı. Biraz önceki basın toplantısında kaç kişi vardı, şimdi kaç kişi var? Oyunla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Kimsenin Karagümrük’ün ne yaptığı, ne oynama çalıştığıyla ilgili bir derdi yok. Ben olsam tribünün hepsini açarım" şeklinde konuştu.

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