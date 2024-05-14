Tom Cruise denize böyle girdi

Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden bir olan Tom Cruise fena yakalandı.

'Görevimiz Tehlike' ve ‘Top Gun’ giibi aksiyon filmlerinde sık sık kusursuz vücudunu göstermesiyle bilinen yakışıklı oyuncu bu kez hayal kırıklığına uğrattı.

Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu ile İspanya’nın Mallorca adasında tatil yapan Cruise, formdan düşmüş görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Gazetecilere mayoyla yakalanmamak için ıssız plajları tercih eden Tom Cruise ne yazık ki gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.

İkilinin Meksikalı yönetmenin bir sonraki filminde birlikte çalışacağı iddia edildi.

1986 yılında vizyona giren ve gişe rekoru kıran Top Gun filminin üzerinden bugün tam 38 yıl geçti.