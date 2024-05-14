Tom Cruise denize böyle girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tom Cruise denize böyle girdi
Tom Cruise 61 yaşında çıplak yakalandı

Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden bir olan Tom Cruise fena yakalandı.

ekran-goruntusu-2024-05-14-164547.png

'Görevimiz Tehlike' ve ‘Top Gun’ giibi aksiyon filmlerinde sık sık kusursuz vücudunu göstermesiyle bilinen yakışıklı oyuncu bu kez hayal kırıklığına uğrattı.

ekran-goruntusu-2024-05-14-164415.png

Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Iñarritu ile İspanya’nın Mallorca adasında tatil yapan Cruise, formdan düşmüş görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

ekran-goruntusu-2024-05-14-164528.png

Gazetecilere mayoyla yakalanmamak için ıssız plajları tercih eden Tom Cruise ne yazık ki gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.

ekran-goruntusu-2024-05-14-164504.png

İkilinin Meksikalı yönetmenin bir sonraki filminde birlikte çalışacağı iddia edildi.

ekran-goruntusu-2024-05-14-164442.png

1986 yılında vizyona giren ve gişe rekoru kıran Top Gun filminin üzerinden bugün tam 38 yıl geçti.

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır Spor
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar Dünya
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Kurban bedelleri belli oldu Ekonomi
Kurban bedelleri belli oldu
Halil Umut Meler derbide yok Spor
Halil Umut Meler derbide yok
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü Video
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı Yerel Haberler
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı