Tom Cruise gizlice İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise, son filminin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul’a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı’nın kapıları Cruise için açıldı.

Tom Cruise gizlice İstanbul'a geldi

Tom Cruise, 12 Temmuz’da vizyona giren son filmi ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul’a geldi.

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Hürriyet'in haberine göre pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı Tom Cruise ve Film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Kapalıçarşı bir başka ajan filmi olan James Bond’a da iki kez ev sahipliği yapmıştı.

Tom Cruise 60 yaşında olmasına rağmen, Ajan Ethan Hunt karakterini canlandırdığı ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission Impossible) filmlerinin çekimleri sırasında dublör kullanmıyor.

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Normal yaşamında da motosiklet kullanan Tom Cruise’un ABD’de 12 Temmuz’da vizyona giren filminin aksiyon sahnelerinde de bol bol motosiklet kullanılmıştı.

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KONUSU GİZLİ TUTULUYOR

Yönetmenliğini Christopher McQuarrie’nin yaptığı 291 milyon dolar bütçeli filmin ilk bölüm olduğu, devamının da geleceği biliniyordu.

Ancak filmin konusu ve çekim mekanları bir sır gibi saklanıyordu. Film ekibinin bazı çekimler için İstanbul’u seçtikleri bir kaç gün önce ortaya çıktı.

Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie’nin yanı sıra film ekibinin yöneticileri Kapalıçarşı’ya gelerek inceleme yaptı. Ekip ilk olarak Kapalıçarşı’daki Çuhacı Han, Cebeci Han, Zincirli Han’ı gezdi, daha sonra Kapalıçarşı’nın dışındaki Büyükvalide Han’da incelemelerde bulundu.

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