Tom Cruise kariyerinin en tehlikeli sahnesini çekti

'Top Gun: Maverick' filminin gişedeki başarısını uçaktan atlayarak kutlayan 60 yaşındaki ABD’li oyuncu Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi için kariyerinin en tehlikeli sahnesini çektiğini söyledi.

Tom Cruise, izleyicilerle 2023'te buluşacak olan 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi için kamera önüne geçti.

Tom Cruise, serinin 5'inci filminden beri birlikte çalıştığı yönetmen Christopher McQuarrie ile oldukça tehlikeli bir aksiyon sahnesi planladı.

İkonik bir ajan 'Ethan Hunt'ı canlandıran Tom Cruise, o sahneye hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Tom Cruise, sahnede düz bir platform üzerinde motosikletle hızlanıyor ve sonuna vardığında yüksek bir yamaçtan aşağı atlıyor. Oscar ödüllü oyuncu, atladıktan sonra da havada serbest dalışa geçiyor ve ardından paraşüt açarak yere güvenli bir şekilde iniyor.

Sahneyi Norveç’in yamaçlarında çeken 60 yaşındaki oyuncu "Bu şu zamana kadar denediğimiz açık ara en tehlikeli şey" ifadelerini kullandı.

