Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı

Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi 'Top Gun: Maverick'te; Tom Cruise'un canlandırdığı Pete 'Maverick' Mitchell ile Val Kilmer'ın canlandırdığı Tom 'Iceman' Kazansky arasındaki yeniden buluşma sahnesi dikkat çekmişti.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın talk show'una katılan Tom Cruise, uzun süredir arkadaşı olan Val Kilmer ile yeniden bir araya gelmenin her ikisi içinde oldukça duygusal olduğunu ve izleyicilerin perdede gördüğü duygusal anların, iki oyuncu arasında yaşananları gerçekten temsil ettiğini açıkladı.

"VAL ÇOK PARLAK BİR OYUNCU"

Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "Val anında tekrar o karakter oldu. Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.