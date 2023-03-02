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Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı

Top Gun: Maverick filmiyle gündemden düşmeyen Tom Cruise, Val Kilmer ile yıllar sonra bir araya geldiği anları anlattı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:53
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Tom Cruise' Top Gun: Maverick filminde yıllar sonra beraber rol aldığı arkadaşı Val Kilmer'i anlattı

Tom Cruise'dan Top Gun: Maverick itirafı
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Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi 'Top Gun: Maverick'te; Tom Cruise'un canlandırdığı Pete 'Maverick' Mitchell ile Val Kilmer'ın canlandırdığı Tom 'Iceman' Kazansky arasındaki yeniden buluşma sahnesi dikkat çekmişti.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın talk show'una katılan Tom Cruise, uzun süredir arkadaşı olan Val Kilmer ile yeniden bir araya gelmenin her ikisi içinde oldukça duygusal olduğunu ve izleyicilerin perdede gördüğü duygusal anların, iki oyuncu arasında yaşananları gerçekten temsil ettiğini açıkladı.

 

"VAL ÇOK PARLAK BİR OYUNCU"

Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "Val anında tekrar o karakter oldu. Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.

 

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