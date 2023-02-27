Hollywood yapımcılarından Tom Cruise’a yaşam boyu başarı ödülü

Producers Guild of America Ödülleri'nde, Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü takdim edildi.

Televizyon ve film yapımcılarına teşekkür eden ABD'li aktör, “Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu sadece şans değil, şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım” açıklamasını yaptı.

Paramount Pictures’ın eski CEO’su Sherry Lansing, koronavirüs pandemisi döneminde vizyona giren 'Top Gun: Maverick' filmi övgü alan 60 yaşındaki oyuncu hakkında, “Tom Cruise hepimize sinemaya yeniden gitmeyi gösterdi” dedi.