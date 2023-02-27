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Hollywood yapımcılarından Tom Cruise’a yaşam boyu başarı ödülü

Hollywood yapımcıları tarafından düzenlenen Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) dün sahiplerini buldu. Tom Cruise’a “Yaşam Boyu Başarı" ödülü verilirken, Everything Everywhere All at Once ise En İyi Film ödülünü aldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:35
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Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü verildi

Hollywood yapımcılarından Tom Cruise’a yaşam boyu başarı ödülü
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Producers Guild of America Ödülleri'nde, Tom Cruise'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü takdim edildi.

Televizyon ve film yapımcılarına teşekkür eden ABD'li aktör, “Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu sadece şans değil, şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım” açıklamasını yaptı.

Paramount Pictures’ın eski CEO’su Sherry Lansing, koronavirüs pandemisi döneminde vizyona giren 'Top Gun: Maverick' filmi övgü alan 60 yaşındaki oyuncu hakkında, “Tom Cruise hepimize sinemaya yeniden gitmeyi gösterdi” dedi.

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