Tomarza’da yeni cami heyecanı: Temel dualarla atıldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tomarza’da yeni cami heyecanı: Temel dualarla atıldı!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Salihler Camii’nin temeli dualarla atıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemesini üstlenirken, cami 2026’da ibadete açılacak.

Temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, Yavuzselim Salihler Cami Dernek Başkanı Recep Heybet, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammet Haktan Benli’nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası törende açılış konuşmasını yapan Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, “Görev süremde Tomarza İlçe Müftülük Binası’nın inşası, Tarihi Tomarza Merkez Camii’nin çevre düzenlemesi ve şimdi temeli atılan Yavuzselim Salihler Camii’nin yapımı bize nasip oldu. Camilerimizin ve Kur’an kurslarımızın inşasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederim. Allah nasip ederse, 2026’da Ramazan ayı teravih ve Bayram Namazı’nı yeni Salihler Camii’nde kılacağız.” dedi.

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İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, caminin yapımına katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i telefonla arayarak mesajını iletti.

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Büyükkılıç, caminin çevre düzenlemesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını belirtti.

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Konuşmalar sonrası dua edildi ve caminin temeli atıldı.

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