Tomas Simkus muradına erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tomas Simkus muradına erdi

Ünlü fotoğrafçı Tomas Simkus ve sevgilisi Leva Galvydyte, dün öğle saatlerinde Litvanya'nın başkentinde düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.

Vilnius Kilisesi'nde gerçekleşen modern ve bir o kadar da sade düğüne sadece çiftin yakınları katıldı.

Düğün için Havari Philip ve Jacob Katolik Kilisesi seçmesinin asla bir rastlantı olmadığını söyleyen Simkus söz konusu seçim hakkında "Çocukluğumdan beri burada evlenmeyi hayal ediyordum. Ayrıca düğünün tarihi de önemli çünkü dostluğumuz sekiz yıl önce aynı gün başladı" dedi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, bu mutlu günlerinde genç çifti yalnız bırakmadı.

TOMAS SİMKUS KİMDİR?

Doğanın zarafetini ve insan portrelerinin derinliğini yakalayan eserleriyle tanınan Simkus, fotoğrafçılığa olan tutkusunu genç yaşta keşfetti. Kariyerine manzara fotoğrafçılığı ile başlayan Litvanyalı, kariyeri boyunca birçok uluslararası ödül kazandı; bunlar arasında 2018 yılında kazandığı Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülü ve 2020'de kazandığı National Geographic Fotoğraf Yarışması Ödülü de bulunmaktadır.

En önemli çalışmaları arasında "Silüetler" serisi ve "Doğanın Renkleri" koleksiyonu yer alır. Simkus, özgün tarzı ve sanatsal vizyonu ile fotoğrafçılık dünyasında şimdiden saygın bir yer edinmiştir.

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