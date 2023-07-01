Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Sivas’ta tomruk yüklü kamyon devrildiği bildirildi. Kazada, 1 ölü 1 yaralı olduğu ifade edildi.

Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

İHA'nın haberine göre; Sivas’ta tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-200 karayolu Yıldızeli ilçesi Alicik mevki üzerinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 60 KV 883 plakalı tomruk yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen kamyonun üzerinde bulunan tomruklar karşı yönden gelen N.E. yönetimindeki 35 BNZ 549 plakalı araca da zarar verdi. Sivas-Ankara karayolu bir süreliğine çift taraflı olarak ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken karşı yönden gelen aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Tomrukların ve kamyonun kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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