Toncoin, Cardano ve Avalanche'i geride bıraktı

Toncoin (TON), 26 Ekim'de fiyatını 4,92 dolar seviyesine çıkararak kayıplarını %9,46 oranına kadar düşürdü ve Cardano (ADA) ile Avalanche (AVAX) gibi önde gelen kripto para birimlerini geride bıraktı. Telegram tabanlı oyunların TON ekosistemine olan ilgiyi artırması, Toncoin'in kripto para sıralamasında 10. sıraya yükselmesine katkıda bulundu. Bu durum, yatırımcıların TON’a olan ilgisinin arttığını ve ekosistemin güçlendiğini gösteriyor.

TON Fiyat Hareketi ve Teknik Görünüm

Toncoin'in Ekim ayının ikinci yarısında direnç gösteren fiyat hareketleri dikkat çekti. Fiyatı şu an 4,92 dolar seviyesinde olan TON, Bollinger Bantları ve DPO (Detrended Price Oscillator) gibi teknik göstergelere göre 5 dolarlık direnç seviyesini yeniden zorlayabilir. Toncoin, 20 günlük hareketli ortalamanın (SMA) altında 4,91 dolardan işlem görerek kısa süreli aşırı satım sinyalleri verdi. Ayrıca, daralan bantlar piyasada volatilitenin azaldığına ve yakın dönemde bir trend dönüşü olabileceğine işaret ediyor.

DPO göstergesinin -0,49 seviyesinde olması ve yukarı doğru bir hareket göstermesi durumunda yükselişin sürebileceği belirtiliyor. Eğer TON fiyatı 4,90 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa, 5,17 dolarlık orta bant seviyesi yeniden test edilebilir ve 5,43 dolarlık üst bant, bir sonraki yukarı yönlü hedef olabilir. Ancak 4,90 doların altında kalması durumunda, Toncoin'in 4,75 dolara kadar geri çekilmesi ve bu seviyede destek bulması bekleniyor.

Telegram Oyunları ve TON Ekosisteminin Büyümesi

Solana memecoin’lerin popülerliği artarken, Telegram tabanlı oyunlar TON ekosisteminde ilgi çekmeye devam ediyor. Notcoin (NOT), Hamster Kombat (HMSTR) ve Dogs gibi oyunlar TON ekosisteminin en popüler projeleri arasında yer alarak ekosistemin gelişimini destekliyor. Bu popülerlik, Toncoin’in piyasa değerini artıran ana etmenlerden biri olarak öne çıkıyor.

CoinMarketCap verilerine göre, 26 Ekim itibarıyla Toncoin ekosistemindeki projelerin toplam piyasa değeri 14 milyar doları aşarak TON’un kendi piyasa değerini geride bıraktı. Bu gelişme, TON tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar, botlar ve oyunların benimsenme oranının arttığını ve ekosistemin değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar, bu çeşitlenme ve ekosistem genişlemesi ile Toncoin’in gelecekte daha güçlü bir konuma gelebileceğine inanıyor.

Gelecek Beklentileri ve Analistlerin Görüşleri

Toncoin'in teknik göstergelerde olumlu sinyaller vermesi, fiyatının 5 dolar seviyesini tekrar test edebileceğine dair umutları artırıyor. Analistler, TON’un güçlü talep görmeye devam etmesi halinde, fiyatın kısa vadede daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak olumsuz bir senaryoda, TON fiyatında kısa vadeli düzeltmeler beklenebilir ve kritik destek seviyeleri test edilebilir.

Toncoin’in kripto dünyasındaki konumunu sağlamlaştırdığı bu süreçte, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.