19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünlü bira markası sözünü tuttu. Tonlarca birayı bedava dağıtıyor

Ünlü bira markası sözünü tuttu. Tonlarca birayı bedava dağıtıyor

Katar'daki yasak sonrası, ünlü bira firması, Dünya şampiyonuna bedava vermeyi vaat ettiği biraların nasıl dağıtılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:01
Takip Et

Tonlarca birayı bedava dağıtıyorlar. Bira devi sözünü tuttu

Ünlü bira markası sözünü tuttu. Tonlarca birayı bedava dağıtıyor
+
Aa
-

Tatil sezonu boyunca Arjantin'in çeşitli şehirlerinde gerçekleşen kutlamalarda taraftarlar, sınırlı sayıda üretilen FIFA Dünya Kupası paketlerinin keyfini çıkarmaya davet edilecek.

Kutlama, Buenos Aires'teki resmi izleme partisinin ardından #BringHomeTheBud kasalarının açılışıyla başladı.

22 Aralık Perşembe günü, Budweiser'ın nihai zafer kutlamaları Buenos Aires, Rosario ve Cordoba'daki Fan Fest mekanlarında devam edecek.

Bu kutlamalarda müzik performansları, partide hayranlar için sergilenecek kırmızı Budweiser kasalarında sürprizler, ortak aktivasyonları ve Arjantin'in zaferini anmak için özel koleksiyon ürünlerine erişim yer alacak.

Global Budweiser Başkan Yardımcısı Todd Allen, “Arjantin milli takımının muazzam Dünya Kupası galibiyetini kutlamak için taraftarları bir araya getirerek #BringHomeTheBud'u Arjantin'e getirmekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadarki en büyük küresel kampanyamızı tamamlarken, destansı zaferlerini eve getirmek ve oyuncular ve hayranlarla kutlamak için sabırsızlanıyorduk." dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿HDP’li Semra Güzel hakkında ara karar açıklandı
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Parlak cilt için dikkat çeken öneri
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
﻿Yeni doğan bebeği buz gibi havada sokağa attılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.