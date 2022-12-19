Ünlü bira markası sözünü tuttu. Tonlarca birayı bedava dağıtıyor

Tatil sezonu boyunca Arjantin'in çeşitli şehirlerinde gerçekleşen kutlamalarda taraftarlar, sınırlı sayıda üretilen FIFA Dünya Kupası paketlerinin keyfini çıkarmaya davet edilecek.

Kutlama, Buenos Aires'teki resmi izleme partisinin ardından #BringHomeTheBud kasalarının açılışıyla başladı.

22 Aralık Perşembe günü, Budweiser'ın nihai zafer kutlamaları Buenos Aires, Rosario ve Cordoba'daki Fan Fest mekanlarında devam edecek.

Bu kutlamalarda müzik performansları, partide hayranlar için sergilenecek kırmızı Budweiser kasalarında sürprizler, ortak aktivasyonları ve Arjantin'in zaferini anmak için özel koleksiyon ürünlerine erişim yer alacak.

Global Budweiser Başkan Yardımcısı Todd Allen, “Arjantin milli takımının muazzam Dünya Kupası galibiyetini kutlamak için taraftarları bir araya getirerek #BringHomeTheBud'u Arjantin'e getirmekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadarki en büyük küresel kampanyamızı tamamlarken, destansı zaferlerini eve getirmek ve oyuncular ve hayranlarla kutlamak için sabırsızlanıyorduk." dedi.