Tonlarca saman balyası kül oldu

Artuklu ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkar yangın tonlarca samanın alev alev yanmasına neden oldu.

Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay eyirne çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri içtin içe de yanan samanların tekrar yanmasına engel olabilmek için soğutma çalışması yaptı. Tonlarca saman kül yığınına dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.