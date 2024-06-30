Topkapı Sarayı gece ziyaretlerine açıldı

İstanbul'un tarihi miraslarından biri olan Topkapı Sarayı, gece ziyaretleri için kapılarını açarak yeni bir deneyim sunuyor. 1924 yılında müze olarak hizmete giren ve şimdiye kadar sadece gündüz saatlerinde ziyarete açık olan saray, artık her Cumartesi akşamı 21.00'den 23.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Biletler, müzenin gişesinden temin edilebilirken, gece turları Bâb-ı Hümayun'dan başlayıp, sarayın ikinci avlusundaki Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi'ni kapsıyor. Ayrıca, Harem bölümünde Karaağalar Mescidi, Cariyeler Koridoru ve daha birçok tarihi mekan geceleyin de ziyaretçilere açık olacak.

Üçüncü avluda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü gibi önemli bölümler de gece turları sırasında keşfedilebilir. Sarayın ünlü Hazine Sergisi'nde sergilenen Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri gibi değerli eserler de gece ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçiler, ayrıca Havuzlu Teras'ta yürüyüş yapabilir, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyebilir ve Mecidiye Köşkü'nün terasından şehrin panoramik görünümünü seyredebilirler. Gece ziyaretlerinin bilet fiyatları ise bin TL olarak belirlendi.