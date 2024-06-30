Topkapı Sarayı gece ziyaretlerine açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Topkapı Sarayı gece ziyaretlerine açıldı

Topkapı Sarayı, ilk kez gece turu ile ziyaretçilerine açıldı. Vatandaşlar, her Cumartesi günü müze, saat 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

İstanbul'un tarihi miraslarından biri olan Topkapı Sarayı, gece ziyaretleri için kapılarını açarak yeni bir deneyim sunuyor. 1924 yılında müze olarak hizmete giren ve şimdiye kadar sadece gündüz saatlerinde ziyarete açık olan saray, artık her Cumartesi akşamı 21.00'den 23.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Biletler, müzenin gişesinden temin edilebilirken, gece turları Bâb-ı Hümayun'dan başlayıp, sarayın ikinci avlusundaki Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi'ni kapsıyor. Ayrıca, Harem bölümünde Karaağalar Mescidi, Cariyeler Koridoru ve daha birçok tarihi mekan geceleyin de ziyaretçilere açık olacak.

aw236801-02.jpg

Üçüncü avluda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü gibi önemli bölümler de gece turları sırasında keşfedilebilir. Sarayın ünlü Hazine Sergisi'nde sergilenen Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri gibi değerli eserler de gece ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçiler, ayrıca Havuzlu Teras'ta yürüyüş yapabilir, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyebilir ve Mecidiye Köşkü'nün terasından şehrin panoramik görünümünü seyredebilirler. Gece ziyaretlerinin bilet fiyatları ise bin TL olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Araba kullanırken başka aracın üstüne çıktı
Burdur'da şüpheli çanta paniği
Burdur'da şüpheli çanta paniği
İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
Bisküvinin nasıl yenmesi gerektiğini gösterdi!
Bisküvinin nasıl yenmesi gerektiğini gösterdi!
'ThetaHealing' ile kanseri yendiğini iddia etti
'ThetaHealing' ile kanseri yendiğini iddia etti
Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği. Jandarma suçüstü yaptı
Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği. Jandarma suçüstü yaptı
Mustafa Sarıgül zamlara isyan etti. “Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı.”
Mustafa Sarıgül zamlara isyan etti. “Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı.”
Kot farkı 20 metre olunca Rize usülü asansör çözümü
Kot farkı 20 metre olunca Rize usülü asansör çözümü
Milletler Ligi'nde Fransa Japonya finali
Milletler Ligi'nde Fransa Japonya finali
Son Haberler
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Çeşme ve Torbalı'daki yangınlar kontrol altına alındı Gündem
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Çeşme ve Torbalı'daki yangınlar kontrol altına alındı
Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak Yerel Haberler
Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü mankenle akraba çıktı! Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü mankenle akraba çıktı!
Araba kullanırken başka aracın üstüne çıktı Yerel Haberler
Araba kullanırken başka aracın üstüne çıktı
Burdur'da şüpheli çanta paniği Yerel Haberler
Burdur'da şüpheli çanta paniği
Cansu imzayı attı Spor
Cansu imzayı attı
Josef de Souza geri dönüyor Spor
Josef de Souza geri dönüyor