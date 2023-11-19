Topkapı Sarayı yok ediliyor. AYM'nin kararını çiğnediler

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Topkapı Sarayı’ndaki kazı çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlgezdi açıklamasında “Yemyeşil Topkapı Sarayı’nın güneydoğusu çorak bir hale döndü. Ağaç kesmekle yetinmeyen Milli Saraylar tarihi dokuya uymayan bir güvenlik binası inşa etti. Milli Saraylar Topkapı Sarayı’nı yok etmeye devam ediyor" bilgisini paylaştı.

“MİLLİ SARAYLAR, TOPKAPI SARAYINI YOK ETMEYE DEVAM EDİYOR!”

Akkuş İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

“2019’da Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylara devredilen Topkapı Sarayındaki katliam Google haritalardan bile fark ediliyor. 2019 ve 2023’te kuş bakışı resimler bile Topkapı Sarayının ne hale geldiğini gösteriyor. Yemyeşil Topkapı Sarayı’nın güneydoğusu çorak bir hale döndü. Ağaç kesmekle yetinmeyen Milli Saraylar tarihi dokuya uymayan bir güvenlik binası inşa etti. Milli Saraylar Topkapı Sarayını yok etmeye devam ediyor!"

“TARİHİ DOKUSUNU BOZUYOR”

"2019 ve 2023’teki kuş bakışı fotoğraflar incelendiğinde daha önce belirttiğimiz 1. Derece sit alanında bulunan ağaçlara yapılan katliam gözler önüne seriliyor. Sarayın güney doğusu yemyeşilken, şuan çöle dönmüş durumda. Güvenlik kulübesi diye inşa edilen yapı ise Topkapı Sarayının tarihi dokusunu bozuyor."

“ZARAR GÖRÜYOR”

"Birinci derece sit alanında kepçe ile giren bir zihniyet mi Topkapı Sarayını koruyacak? Bir sürü tarihi eserin zarar görmesine neden olan Milli Sarayların yaptığı çalışmalar yüzünden tarihimizin en önemli yapılarından biri olan Topkapı Sarayı zarar görüyor."

“KAZILAR İÇİN HALEN BAŞVURULMADI”

"Kararnameden Anayasa mahkemesinin iptal kararına kadar yapılan tüm kazılar usulsüzdür ve bunların yarattığı zararlar açığa çıkarılmalıdır. Anayasa Mahkemesi Milli Saraylara Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile verilen arkeolojik kazı yapma yetkisini 10 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak iptal edildiği halde Topkapı Sarayı’nda kazıların devam ettiği bilgisi geliyor. Kültür Bakanlığına ise kazılar için halen başvurulmadı. Derhal talanın durdurulması gerekiyor."