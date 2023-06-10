Toplam 90 tane suç kaydı bulunan 3 şahıs polise saldırdı

Kağıthane'de, alkol alıp çevredekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polise saldıran 3 kişi tutuklandı.

Toplam 90 tane suç kaydı bulunan 3 şahıs polise saldırdı

Kağıthane'de, alkol alıp çevredekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polise saldıran 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Kent Caddesi'ndeki yeşillik alanda alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları belirtilen 10 kişilik arkadaş grubunun, çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSİN KOLUNU VE AYAĞINI KIRDILAR

Polis ekipleri, gruptakileri uyarıp kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran saldırganlar, bir polis memurunun sağ kolunun ve sağ ayağının kırılmasına neden oldu.

Olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Polise saldıran M.E, G.E. ve E.G'yi gözaltına aldı. Taşkınlık yapmayı sürdüren saldırganlar, polis aracına da zarar verdi.

3 ŞAHSIN TOPLAM 90 SUÇ KAYDI VAR

Saldırganlardan M.E'nin 10, G.E'nin 40 ve E.G'nin 40 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Sadabat Polis Merkezi Amirliğindeki ifadeleri alınan saldırganlar M.E, G.E. ve E.G, sevk edildikleri mahkemece, "görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisini yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Ayağında ve kolunda kırık oluşan polis memuru da saldırganlardan şikayetçi oldu.

Öte yandan gruptakilerin taşkınlık çıkarması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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