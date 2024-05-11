Toplanması da satışı da yasak: Hepsi ele geçirildi

Edirne’de emniyet ekipleri bir ev ile araçta arama yaptı.

Aramalarda tekne motoru, şişme bot, 1 kürek ele geçirildi.

Ayrıca araç içerinde çuvallara doldurulmuş vaziyette 1 ton 440 kilo kum midyesi bulundu.

Piyasa değeri 1 milyon TL olduğu tahmin edilen kum midyelerinin, neslinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması nedeniyle toplanması yasak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kum midyeleri denize bırakıldı.

KİŞİ BAŞINA 524 BİN TL CEZA

Öte yandan arama yapılan evde yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör gözaltına alındı.

Şüphelilerden U.T. ve M.T.’ye kişi başına 524 bin 960 bin TL idari para cezası uygulandı.

U.T., hakkında ayrıca ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla adli işlem de başlatıldı.

Yakalanan 6 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemlerin ise devam ediyor.