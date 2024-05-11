Toplanması da satışı da yasak: Hepsi ele geçirildi

Kaynak: DHA
Toplanması da satışı da yasak: Hepsi ele geçirildi
Edirne düzenlenen operasyonda toplanması ve satışı yasak olan 1 milyon TL piyasa değerindeki 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi.

Edirne’de emniyet ekipleri bir ev ile araçta arama yaptı.

Aramalarda tekne motoru, şişme bot, 1 kürek ele geçirildi.

Ayrıca araç içerinde çuvallara doldurulmuş vaziyette 1 ton 440 kilo kum midyesi bulundu.

Piyasa değeri 1 milyon TL olduğu tahmin edilen kum midyelerinin, neslinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması nedeniyle toplanması yasak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kum midyeleri denize bırakıldı.

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KİŞİ BAŞINA 524 BİN TL CEZA

Öte yandan arama yapılan evde yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör gözaltına alındı.

Şüphelilerden U.T. ve M.T.’ye kişi başına 524 bin 960 bin TL idari para cezası uygulandı.

U.T., hakkında ayrıca ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla adli işlem de başlatıldı.

Yakalanan 6 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemlerin ise devam ediyor.

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