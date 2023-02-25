﻿Pakistan ile Özbekistan arasında ticaret anlaşması

Ulusal basındaki haberlere göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki 8'inci Pakistan-Özbekistan Hükümetlerarası Komisyonu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, heyetlere Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudretov ile Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar başkanlık etti.

İKİLİ TİCARETİN ARTIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Ticaret, banka, endüstri, üretim, enerji, ulaşım, tarım ve turizm sektörlerinin aralarında bulunduğu çeşitli alanlarda ikili ekonomik işbirliği konularının ele alındığı toplantıda, Pakistan ve Özbekistan arasında ikili ticaretin artırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Dar, Özbekistan'ın ilişkileri güçlendirmek için gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, ulaşım ve ticaret alanında sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu vurguladı.