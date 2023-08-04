Toplu taşıma bile artık lüks

YENİÇAĞ / Kocaeli Ahmet SUİÇMEZ

Nusret Acur, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİNİN FATURASINI HALKIMIZ ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR

Halkımız zamların altında ezilmeye, inim inim inlemeye devam ediyor. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize her gün yeni yeni zamlar geliyor.

Öyle ki zam haberleri dahi gazetelerde haber değeri taşımıyor. Çünkü olağan hale geldi. Halkımız, bu kötü ekonomi yönetiminin faturasını ödemeye devam ediyor.

Seçime kadar halkın azına bir parmak bal çalan, seçimden sonra ise verdiği her şeyin katbekat fazlasını alan iktidarın akaryakıta 3 ayda yüzde 100 zam yapmasının devamında iğneden ipliğe her şey zamlandı. Asgari ücret zammı 3 ayda değil, 3 günde eridi. Memurlar zamlarını almadan cepleri boşaldı. Emekliler kaderine terk edildi.

KOCAELİ’DE TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 63 ZAM

Bir avuç azınlık hariç halkımız zamların altında ezilirken, Kocaeli halkına bir acı haber de UKOME toplantısından geldi.

Karara göre ulaşıma yüzde 63 oranında zam geldi. 8 lira olan şehirici ulaşım bedeli yapılan zam ile 13 lira oldu. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli bilet 5 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseltildi.

Nusret Acur basın açıklamasının devamında, AKP hükümetine şu sözlerle yüklendi:

Türkiye Yüzyılı’nı Zam Yüzyılı’na çeviren halkımız için akaryakıt zamlarının geldiği noktada insanımıza “Aman sokağa çıkma, evde kal” denilmektedir. İşi gücü için toplu taşıma kullanacak olanlara “Kazandığını yola ver” denilmektedir.

Halkımız için toplu ulaşım bile lüks olmaktadır. AK Parti ve ortakları geldiğimiz nokta itibariyle ülkeyi yönetememektedir.

Zenginin dostu, fakir fukaranın düşmanı olan hükümet, bir verip 10 almaktadır. Ve devam eden süreçte başta toplu taşıma olmak üzere her şeye yeni yeni zamların geleceği açıktır. Türk halkı bu kötü yönetimi hak etmemektedir.