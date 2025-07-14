Toplu taşıma ve okul servisleri ile ilgili önemli gelişme! Artık bulunması zorunlu

Toplu taşıma aracı kullanan ve okul servisi kullanan tüm öğrencileri ilgilendiren yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu. Cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Okul servisi denetimleri gerçekleştirildi

OKUL SERVİSLERİ VE TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

Ve duyurusu yapıldı! 15 Temmuz’da ücretsiz olacak

TSE BELGELENDİRECEK

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.

Servis araçlarına müjde! Yaş sınırı uzatıldı

UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'YLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;

Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.

Cihaz setleri standart hale getiriliyor.

Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.

Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak.

Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek."