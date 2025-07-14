Toplu taşıma ve okul servisleri ile ilgili önemli gelişme! Artık bulunması zorunlu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Toplu taşıma ve okul servisleri ile ilgili önemli gelişme! Artık bulunması zorunlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarındaki kamera-kayıt sistemlerine ilişkin duyuru yaptı. Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık araçlarda bulunması zorunlu olacak.

Toplu taşıma aracı kullanan ve okul servisi kullanan tüm öğrencileri ilgilendiren yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu. Cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Okul servisi denetimleri gerçekleştirildiOkul servisi denetimleri gerçekleştirildi

OKUL SERVİSLERİ VE TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

2-002.jpg

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

Ve duyurusu yapıldı! 15 Temmuz’da ücretsiz olacakVe duyurusu yapıldı! 15 Temmuz’da ücretsiz olacak

TSE BELGELENDİRECEK

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.

Servis araçlarına müjde! Yaş sınırı uzatıldıServis araçlarına müjde! Yaş sınırı uzatıldı

UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

3-002.jpg

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'YLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;

Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.

Cihaz setleri standart hale getiriliyor.

Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.

Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak.

Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek."

Son Haberler
Lanetli deniliyordu, şimdi tıbbın hazinesi oldu! Lahitler asrın vebasını yok edecek
Lanetli deniliyordu, şimdi tıbbın hazinesi oldu! Lahitler asrın vebasını yok edecek
Tunceli’de biçerdöverler cayır cayır yandı!
Tunceli’de biçerdöverler cayır cayır yandı!
Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istediği oldu!
Victor Osimhen'de Galatasaray'ın istediği oldu!
Ahmet Çakar'dan tam destek: Lig başlamadan duyurdu
Ahmet Çakar'dan tam destek: Lig başlamadan duyurdu
Arda Güler'e formasını verdi, Serie A'ya transfer oldu
Arda Güler'e formasını verdi, Serie A'ya transfer oldu