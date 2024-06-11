Toplu taşımada artık zorunlu olacak. Resmen açıklandı

İstanbul'da toplu taşımayı tercih edenler için güzel bir gelişme yaşandı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), yaz aylarında otobüslerde klima kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu yeni düzenleme, sıcak yaz günlerinde İstanbulluların toplu taşıma ile seyahat ederken daha konforlu olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

SEYAHATİ KOLAYLAŞTIRMAK AMAÇLANDI

İETT yetkilileri, şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan otobüs şoförlerine yönelik getirilen bu yeni zorunluluğun, yolcu memnuniyetini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Sıcak havalarda klima kullanımı, yolcuların daha rahat ve serin bir ortamda seyahat etmelerini sağlayacak.

İSTANBULLULAR TOPLU TAŞIMAYA YÖNELECEK

Kararın, özellikle yaz aylarında toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların konforunu artırmak amacıyla alındığı ifade edildi. Böylece, sıcak yaz günlerinde toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için seyahat deneyimi daha çekici hale gelecek.

ŞOFÖRLER ENDİŞELİ

İETT'nin bu adımı, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve daha fazla insanı toplu taşımayı tercih etmeye teşvik etmeyi amaçlar. Yolcular bu yeni uygulamayı memnuniyetle karşılarken, şoförler ise klimaların sürekli açık kalması konusunda bazı endişeler dile getiriyor.