Toplu tecavüz nedeniyle dört kişi tutuklandı

STK'lar saldırı ve çarpıcı video karşısında öfkelerini dile getirdi ve faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini talep etti. Tanzanya Polisi sözcüsü David Misime yaptığı açıklamada "Şiddeti planlayan ve gerçekleştiren dört kişiyi tutukladık" ifadelerini kullandıktan sonra "Soruşturmamız devam ediyor, ayrıca saklanan iki şüpheliyi daha aramaya devam ediyoruz" diye ekledi.

Olay ilk olarak, Darüsselam'ın Ubungo ilçesinin eski belediye başkanı Boniface Jacob'un 4 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ulusal polis teşkilatını etiketlemesiyle gün yüzüne çıktı. Jacob, saldırganların Tanzanya Silahlı Kuvvetleri mensupları olduğunun tahmin edildiğini ancak bunun doğrulanamayacağını belirtti.

Polis, videonun ortaya çıkmasının ardından kamuoyuna sakin olmaları ve internette paylaştıklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Tanzanya'da kız çocuklarının haklarını savunan bir örgüt olan Msichana Girişimi, bu hafta başında polisi "vahşice eylemler" olarak nitelendirdiği olaylara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Yerel medya, 2019 yılında ülkenin kuzeydoğusunda bir dizi toplu tecavüzün ardından çok sayıda erkeğin tutuklandığını bildirdi.