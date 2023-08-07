Toplu ulaşıma yüzde 45 zam kapıda. Bakanlık ve İBB ikinci kez toplanıyor

Akaryakıtta gerçekleştirilen zamlar sonrasında İBB’nin, geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde toplu ulaşıma zam yapılmasının reddedilmesinin ardından yarın tekrar UKOME’de ulaşıma %45’in üzerinde zam teklif edeceği öğrenildi.

Toplu ulaşıma yüzde 45 zam kapıda. Bakanlık ve İBB ikinci kez toplanıyor

Artan akaryakıt fiyatlarından sonra İstanbul genelinde ulaşıma zam yapmak isteyen İBB, geçtiğimiz günlerde UKOME’ye %57’lik bir zam teklifinde bulunmuş, bu zam oranı UKOME’de reddedilmişti.

Yapılan zam teklifinin fazla olduğunu belirten Bakanlık, %40 oranında bir zam yapılmasının gerektiğini belirtmişti.

İBB VE BAKANLIK ANLAŞTI

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre, Bakanlık ve İBB yarın yapılacak zam teklifi için yüzde 45 veya üstü civarında zam için anlaştı.

Yapılması planlanan zam yarın kabul edilirse, %45 oranında bir zam, ulaşıma şu şekilde yansıyacak:

Aylık abonman: 777 TL’den 1216 TL’ye

Öğrenci abonman: 140 TL’den 203 TL’ye

Tam bilet: 9.90 TL’den 14.35 TL’ye

Öğrenci bileti: 4.83 TL’den 7 TL’ye

Taksilerin indi-bindi ücreti ise: 40 TL’den 58 TL’ye

yükselecek.

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