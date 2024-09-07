Toplumsal cinnet arttı, sudan sebeple cinayet işleniyor

Gerek ekonomi gerekse siyasal alandaki kutuplaşmaların artması sonucunda toplumsal bir infial yaşanıyor adeta. Son haftalarda elinize gazete alsanız, televizyon açsanız veya telefonla internete girseniz muhakkak her gün bir şiddet olayına denk geliyorsunuz.

Bireylerin öfkeli hali o raddeye gelmiş durumdaki dokunduğun an herkes patlıyor. Son bir haftada yaşanan şiddet olaylarını sizler için derledik.

İSTANBUL’DA YER VERME KAVGASI

Son örnek İstanbul’dan geldi. İstanbul’da bir toplu taşıma sürücüsü, bir yolcunun “yaşlılara yer vermediği” gerekçesiyle üzerine yürüdü, ikili birbirlerine hakaret ederken araya giren vatandaşlar kavgayı önledi.

Bu anları kameraya alan vatandaş ise videoda, "Hastaneden muayeneden çıkalı 15 dakika olmamış, ayakta duracak halim yok. Bu otobüs şoförü, yaşlıya yer vermedim diye ortalığı ayağa kaldırdı” ifadelerini kullandı.

BAŞKASININ ARACINI YUMRUKLADI

Sakarya’nın Karasu’da yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeledi. Öfkesi geçmeyen genç, başkasının yeni aldığı sıfır aracı da yumruklayarak maddi hasara neden oldu.

TEKNEYE PALALARLA SALDIRDILAR

Antalya'da pala, bıçak ve sopalarla bir tekneye gelen kalabalık grup, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı.

TEKMELİ YUMRUKLU YOL VERME KAVGASI

Afyonkarahisar Bolvadin’de trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü tekmeli yumruklu kavga etti.

TADİLAT KAVGASI KANLI BİTTİ

Malatya'da komşular arasında bina tadilatı nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINI SIKTI YUMRUKLADI

Bursa Mudanya’da çocuk parkında bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.

KOMŞULAR ARASINDA PARK YERİ KAVGASI

Konya Seydişehir’de iki komşu aile arasında araç park yeri nedeniyle kavga çıktı. Kavgada aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle 4 kişi yaralandı.

“GÜRÜLTÜ YAPTI” DİYEREK POMPALIYLA VURDU

Gaziantep’te bir manav 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ı oyun oynarken gürültü yaptığını iddia ederek pompalı tüfekle vurdu. Talihsiz çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ertesi gün yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAZİ KAVGASINDA KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Artvin Borçka’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.N., kuzeni O.N.’yi (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü.