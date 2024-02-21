Toprağa gömdükleri onlarca kilo uyuşturucuyu polis yakaladı

Kaynak: AA
Toprağa gömdükleri onlarca kilo uyuşturucuyu polis yakaladı
Diyarbakır'ın Lice kırsalında polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında toprağa gömülü bir şekilde 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Karahasan Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.

Ekiplerce bir evin çevresinde yapılan aramalarda, arazide gömülü 29 kilogram kubar ve 14 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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