Toprak kayması sonucu ölenlerin sayısında son bilanço

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Toprak kayması sonucu ölenlerin sayısında son bilanço

AA’nın haberine göre, Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiği ifade edildi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 56’ya çıktığı, kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, toprak altında halen 30 kişinin daha olduğunu ve cesetlere ulaşılması için titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü aktardı.

Toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğü, 60 evin de tamamen yıkıldığı açıklanmıştı. Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden açılması için aralıksız çalışıldığını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart’ta “acil durum” ilan edildiğini bildirmişti.

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