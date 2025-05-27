Toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

Kaynak: AA
Toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Reşadiye-Koyulhisar D-100 kara yolu Tavara Irmak Mahallesi yakınlarında yağış etkili oldu.

Yağış sonrası dağdan kayan toprak ve taşlar, D-100 kara yolunu kapattı.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, ilçede öğleden sonra yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış sonrası D-100 kara yolu toprak ve taşların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe vardı. Hemen olay yerine geçerek kısa sürede yolu trafik akışına açtı." bilgisini verdi.

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