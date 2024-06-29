Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO Genel Müdürlüğü açıkladı. 14 Mayıs gününden bu yana 1 milyon ton buğday ve arpa alındı. Türkiye'nin toplamda 30 milyon ton buğday ve arpa üretiyor.

TMO'dan ürün alım açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden hububat alım açıklaması geldi. Ofis 14 Mayıs gününden itibaren toplamda 1 milyon ton arpa ve buğday alımının gerçekleştirdı. Türkiye'nin yılda ortalama 21,5 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton da arpa olmak üzere toplam 30 milyon tona yakın üretimi var.

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Ülke genelindeki lisanslı depolar olmak üzere 600 üzerindeki alım noktatasında hububat alımının devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirildiği belirtildi. Kurumu geçen yılki dönemde 13,1 milyon ton ürün alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaştığı belirtilirken, bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı buğday ve arpalarının tamamı satın alınacağı belirtilirken, Ürün bedellerinin ödenmesine periyodik olarak devam edileceği ifade edildi.

Türkiye'nin buğday ve arpa üretimi toplamda 30 milyon ton kaydedilirken, geri kalan kısmı ne olacak sorusunun yanıtı ise belli.

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