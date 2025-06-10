Toprak Razgatlıoğlu bir ilke imza atacak

Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu bir ilke imza atacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl Prima Pramac Yamaha takımı adına MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada Superbike'ta iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacağı belirtildi.

Red Bull sporcusu Toprak, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek ilk Türk pilot olacak.

İLK TÜRK PİLOT

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yamaha Genel Müdürü Paolo Pavesio, "Toprak'ı Yamaha ailesine tekrar dahil etmekten heyecan duyuyoruz. Superbike'ta tüm zamanların en çok zafer kazanan Yamaha sürücüsü olan Toprak, Superbike şampiyonluğunu iki kez kazanarak olağanüstü bir yetenek olduğunu kanıtladı. MotoGP'ye geçişi, hem bir 'eve dönüş' hem de heyecan verici yeni bir meydan okuma. Mücadeleci ruhu ve kararlılığı, hem Prima Pramac Yamaha takımı hem de Yamaha'nın cesur MotoGP stratejisi için mükemmel şekilde uyumlu. Bu yüzden 2026'nın birçok kişinin beklediği hamleyi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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