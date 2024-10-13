Toprak Razgatlıoğlu yine tarih yazdı: 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda16. zaferine ulaştı

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'deki ilk yarışı 9 saniyelik farkla kazanarak 16. zaferini kutladı. Rakiplerinin aksine, daha sert olan SC0 lastiğini tercih eden Razgatlıoğlu, yarışın başında geriye düşse de ilerleyen turlarda temposunu artırarak galip geldi. Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Razgatlıoğlu, yarışın zorluklarından bahsetti ve yarınki yarışlar için bazı iyileştirmeler yapacağını belirtti.

ALTERNATİF LASTİK TERCİHİ

Yarışa SC0 lastiği ile başlayan Toprak Razgatlıoğlu, rakiplerinin çoğunun tercih ettiği yumuşak SCX lastiğinden farklı bir strateji izledi. Bu tercih, yarışın ilk turlarında Razgatlıoğlu'nun geriye düşmesine neden oldu ancak lastiğin uzun vadede daha iyi performans sergilemesi sayesinde ilerleyen turlarda hızlanarak farkı kapatmayı başardı. Razgatlıoğlu, bu farklı stratejiyi şu sözlerle açıkladı: “Yarış gerçekten zorluydu. Hava durumu belirsizdi ve ayrıca farklı bir lastik kullandık. Diğer tüm sürücüler yumuşak SCX lastiğini kullandı, ben ise standart SC0’u tercih ettim.”

STRATEJİK YARIŞ PLANI

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın başında hemen saldırmak yerine rakiplerini izleyip temposunu yavaş yavaş artırmayı tercih etti. Bu strateji ona 9 saniyelik bir farkla yarışı kazanma imkânı sağladı. Yarış sonrasında, “Yarışın başında sadece bekleyip izledim, hemen zorlamadım, yavaş yavaş tempomu artırdım. İyi bir iş çıkardım ve çok mutluyum,” dedi.

Ancak Razgatlıoğlu, yarınki yarışlar için bazı geliştirmeler yapması gerektiğini de belirtti. Özellikle belirli virajlarda memnun olmadığı anlar yaşadığını ve lastik ömründe biraz düşüş hissettiğini söyledi. Bu nedenle, yarınki yarışlarda daha yumuşak bir lastik tercih edebileceğini ifade etti: “Yarışın sonunda lastik performansında biraz düşüş hissettim. Belirli virajlarda memnun olmadım, bu yüzden bisikletimi geliştirmem gerekiyor.”

HEDEF: ŞAMPİYONLUK

Razgatlıoğlu, bu zaferle şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış oldu. Pazar günkü yarışlarda Nicolo Bulega'nın ikinci sırada yer almasının ardından, Razgatlıoğlu’nun şampiyonluğu garantilemesi için iki yarışta 18 puanlık farkı açması gerekiyor. Ancak Razgatlıoğlu, şampiyonluğu garantiye almak yerine her yarışta en iyi performansını sergilemeyi ve sezonun Jerez'de sona ermesini dört gözle beklediğini belirtti: “Yarışları kazanmaya odaklanıyorum. Bu hafta sonu üç zafer hedefliyorum ve buradayım çünkü bunun için buradayım.”