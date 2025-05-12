Toprak zeminde tecrübe farkı: Gauff rahat turladı

Mehmet Ertaş
Toprak zeminde tecrübe farkı: Gauff rahat turladı

İngiltere'nin yükselen tenis yıldızı Emma Raducanu, Roma'daki başarılı grafiğini son 16 turunda Coco Gauff karşısında sonlandırdı. 49. sıradaki Raducanu, dünya 3 numarası Gauff karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup oldu.

İtalya Açık’ta üç maç üst üste kazanarak kariyerinde ilk kez toprak zeminde bu kadar ileri giden Raducanu, Roma’da ilk kez galibiyetle tanışmıştı. Ancak 21 yaşındaki ABD’li raket Coco Gauff karşısında sınıf farkı ortaya çıktı. Gauff, özellikle maç başından itibaren güçlü geri dönüşleri ve servis oyunlarındaki direnciyle fark yarattı. Sky Sports’a konuşan Gauff, “Emma hangi zeminde olursa olsun zorlu bir rakip. Bugün özellikle forehand’im bana çok avantaj sağladı” dedi.

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TECRÜBE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Raducanu, bugüne dek kariyerinde yalnızca 21 toprak kort maçına çıkarken, Gauff bu zeminde Fransa Açık finali oynamış bir isim. Britanyalı oyuncu, ABD Açık’ta 2021’de kazandığı zaferle çıkış yapmıştı ancak toprak zemin hâlâ alışmaya çalıştığı bir kulvar. Raducanu'nun, Roma'da Maya Joint, Jil Teichman ve Veronika Kudermetova karşısında aldığı galibiyetler dikkat çekse de Gauff gibi tecrübeli bir isme karşı bu yeterli olmadı.

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RADUCANU GELİŞİMDEN MEMNUN

Toprak kortta özellikle hareket kabiliyeti konusunda gelişim gösterdiği gözlenen Raducanu, rallilerde zaman zaman dengeyi yakalasa da Gauff’un gücü ve atletizmi karşısında oyun kurmakta zorlandı. Maçta puanlara dahil olmayı başarsa da, özellikle Gauff’un agresif oyunu Raducanu’nun ritmini bozdu. BBC Sport muhabiri Jonathan Jurejko’nun aktardığına göre, Raducanu buna rağmen turnuvadan olumlu izlenimlerle ayrılıyor ve Fransa Açık’a moralli gitmeyi hedefliyor.

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FRANSA AÇIK ÖNCESİ UMUTLU AYRILIŞ

Roma'daki üç galibiyetiyle moral depolayan Raducanu, toprak kort kariyerinin en verimli haftasını geçirmiş oldu. Paris’e gidecek olan İngiliz raket, burada daha fazla maç yaparak bu zemindeki eksiklerini kapatmayı hedefliyor. Gauff ise formunun zirvesine yaklaştığını belirtti ve Roma'da gösterdiği performansla Fransa Açık’ta favorilerden biri olacağının sinyallerini verdi.

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