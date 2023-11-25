Topraktan fışkırıyor. Çiftçi üründen dağ yaptı

İHA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye’de 33 şeker pancarı fabrikası bulunurken, bunların kapasitesi ise yıllık 3 milyon 600 bin ton. Bunu yanı sıra Türkiye, şeker pancarı üretiminde ise 2021 yılı itibariyle dünyada beşinci sırada.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbey köyünde çiftçilik yapan Faruk Akışık ve Süleyman Acar ise hasadını yaptıkları pancarları dağ gibi biriktirdi. Tarlada biriken pancarları her gün şeker fabrikaları tırlarla götürürken, geride kalan mahsul dağ gibi yığınlar halinde tarlalarda bekliyor.

Çiftçi Faruk Işık yaptığı açıklamada, bu yıl yapılan hasattan memnun kaldıklarını söyledi. Şeker pancarının yanı sıra buğday ve soğan ürünleri de ektiklerini dile getiren Işık, “Burada aşağı yukarı bin tondan fazla pancar var. Bu bir tarlanın mahsulü. Bunun gibi daha görmediğiniz birçok tarlada bunun gibi pancar var. Tarlada olan pancarlarımız da var. Daha pancar sökülmeyen bölgelerimiz var” diye konuştu.

Yılın bu aylarında çok yoğun olduklarını anlatan Işık, tarlada çalışacak işçi problemi bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Ziraatle uğraşan Süleyman Ercan ise, devlet teşvikinin yerinde olduğuna dikkati çekerek, “Geçtiğimiz yıl şeker pancarı kimse ekmediği için fabrikalar, köy kahvehanelere kadar gelip her çiftçiye bire bir yalvarıyordu. Şimdi ise ektik” dedi.

Son mevsim koşulları ile pancarın kalitesi de arttığını vurgulayan Ercan, bu seneki mahsulün kaliteli olduğuna dikkati çekti. Dağ gibi biriken pancarların hepsi, Aralık ayının ikinci haftasına kadar toplanıp fabrikaya götürülmesi planlanıyor.