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İki bin liranın altındaki borçlar silinecek. Torba yasadan bir seçim yatırımı daha çıktı

AKP'nin Meclis'e sunduğu torba kanun teklifinden bir seçim yatırımı daha çıktı. TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borçlar silinecek, bu tutarın üstündeki geçmiş dönem borçları ise yapılandırılacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:31
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Torba yasadan bir seçim yatırımı daha çıktı. İki bin liranın altındaki borçlar silinecek

İki bin liranın altındaki borçlar silinecek. Torba yasadan bir seçim yatırımı daha çıktı
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Elektrikte borçlar ne olacak tartışmasına Meclis'e yollanan torba kanun teklifi ile son nokta konuldu. Çünkü o torba yasadan bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Elektrikteki fiyat artışları vatandaşın belini büküyordu.Vatandaşların bir kısmı ise ödeyemedikleri faturalar nedeniyle ya elektriği kesilmiş ya da icralık olmuştu. İşte bu gelişmeler ardından AKP'nin TBMM’ye sunduğu yeni torba kanun teklifi ile TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borçlar silinirken, bu tutarın üstündeki geçmiş dönem elektrik borçlarının ise yapılandırılacağı öğrenildi.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ilgili düzenleme özetle şöyle:

"TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş alacaklarından, alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinecek. Diğer abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik borçları ise yapılandırılacak."

 

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