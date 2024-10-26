Torba yasaya son dakika eklendi: Çin devi Chery'e Türkiye yolu açıldı

Torba yasa teklifine son anda eklenen madde ile Çinli otomobil üreticisi Chery'e de arsa tahsis edilmesinin yolu açıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tüketici torba teklifine Samsun’da kurulacak yeni organize sanayi bölgesine (OSB) yönelik madde de girdi. Bölgede Çinli otomobil firması Chery’e de bölgede yer tahsis edilmesi bekleniyor. Çin devi Chery’nin Türkiye’de yatırımının önünü açan madde son dakika ‘torba’ teklife eklendi. Teklif TBMM Kurulu’nda kabul edildi.Samsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinde Çinli otomobil firması Chery’e de yer verilmesiyle ilgili düzenleme torba teklifte yer aldı.

YENİ MADDELER EKLENDİ

Tüketicilerin korunmasına yönelik maddelerle birlikte yanı sıra e-ticaret sitelerine de bazı olanaklar sağlayan düzenlemelerin yer aldığı “torba” teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerin son anında eklenen maddeler, Çinli otomobil devine yaradığı belirtiliyor.

YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE CHERY’E YER VERİLECEK

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na kredi kartları başta olmak üzere çeşitli yerlerden katkı payı alınmasını sağlayan, ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında geri çekilen paketteki bazı maddeler de burada yer aldı. Cumhuriyet'in haberine göre, Samsun Tekkeköy’de kurulacak yeni organize sanayi bölgesinde Çinli otomobil firması Chery’e de yer verilmesiyle ilgili düzenleme bu torbaya girdi.