Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Torbacı operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Malatya’da sokak satıcıları olarak bilinen torbacılara yönelik yapılan operasyonda, 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Operasyon, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 aylık fiziki takip sonucunda bin 33 adet sentetik ecza, 102,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17,36 gram esrar, 9,36 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 140 adet fişek ve 1 adet pompalı da ele geçirildi.

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