Torbalarca fındığı yollara döktüler. İstilaya duyarsız kalan bakanlık çiftçiyi çileden çıkardı

Samsun Terme’de fındık üreticileri kokarca istilası sebebiyle ürün kaybı yaşadı. Gerekli tedbirlerin alınmadığını söyleyen üreticiler fındıklarını yola dökerek protesto etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Terme'de çiftçi fındığını meydana döktü. Alsın bunu Tarım Bakanı ne yapıyorsa yapsın" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Erhan Adem ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Terme'de Ziraat Odasını ziyarette bulundu.

Daha sonra fındık üreticileri ile buluşarak, fındıkta kokarca istilası sebebiyle yeterli verimi yakalamayan üreticiler fındıklarını yola dökerek protesto yaptı. Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya'da bana başka bir memleket gösteremezsiniz ki herhangi bir ürünün yüzde 70'ini üretsin ama o memlekette tekel oluşmuş ürünün çiftçisi muzdarip olsun. Ne Türkiye buradan elde edebileceği katma değeri elde ediyor ne de çiftçi buradan alabileceği parayı alıyor. Bu sene mevcut zirai sorunların yanına bir de kokarca meselesi eklendi. Biz ziraat mühandisiyiz, zirai mücadele ile uğraşan bölümlerimiz var. Biz bunu organize edebiliriz. Sanki böyle inanılmaz bir böcek gelmiş gibi, istila ediyor ve biz bir şey yapamıyoruz gibi davranıyoruz. Sorun maalesef bununla başa çıkabilecek bir Tarım Bakanlığı organizasyonu kalmadı. Ya kimseye hakaret etmek için söylemiyorum. İbrahim Yumaklı mevcut bakan gazeteci arkadaşlar. Bundan evvelki bakan Bekir Pakdemirli bir yabancı firmanın temsilcisiydi. Ya hiç mi yok arkadaşlar tarımdan anlayan biz sana CHP'li birini koy demiyoruz. Tamam kendi partinden birisi olacak elbette ama tarımdan anlayan bir adam koy, bir tarım organizasyonu yapsınlar. Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü'nü dağıttın. Bunun için çok nitelikli bir mücadeleye ihtiyaç var. Kışlaklarından başlayarak hayvanı en zayıf olduğu yerde ilaçlayacak bir entegre mücadeleye ihtiyaç var. Sadece tuzaklarla bu meseleyi halledemezsin. Aşmış artık onu. O popülasyon artmış. Senin acil ilaçlama yapman lazım. Yani gerçekten bu memleketle dalga geçmek anlamına geliyor. Tabii yaşayan biliyor. Yüzde 30'un altına düşmüş bir fındık randımanından bahsediyoruz. Yazıktır, günahtır yani. Bunlar bu memleketin çözemeyeceği işler falan değil. Acayip pahalı işler de değil. Yeter ki zamanında akılla, planlamayla buralara mücadele et."

"TMO, ÇİFTÇİSİNİN TAM KARŞISINDA OLACAK HAREKETLER YAPIYOR"

Samsun Milletvekili Murat Çan ise, "45 yıldır dediğim gibi yevmiyesini alıp okul haçlığı yaptığım fındıkta bu sene ilk defa üreticinin canının yandığını gördüm. En çok da Terme'de üreticinin canının yandığını, ciddi anlamda eziyet çektiğini gördüm. 20'li, 25'li kendi fındığım 32 randıman geldi. 50'li rakamlar belki yüzde 20-30'un üzerinde değil. Dolayısıyla yıllarca ülkeye bakan, ülkenin hem tarım ihracatına hem de toplam ihracat rakamlarına önemli bir girdi sağlayan fındık üreticisi bu sene hükümet tarafından pas geçiliyor, görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalar sonrasında CHP heyeti, Terme meydanında fındığını yola dökerek eylem yapan üreticilere ziyarette bulunarak destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Terme'de çiftçi fındığını meydana döktü. Alsın bunu Tarım Bakanı ne yapıyorsa yapsın" dedi. Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise, "Her taraftan çiftçiyi mağdur ediyorlar. TMO'nun ülkenin çiftçisinin yanında olması gerekirken ülkenin çiftçisinin tam karşısında olacak hareketler yapıyor, ithalat lobileriyle birlikte hareket ediyorlar" dedi.