Torbalı'da aile dramı: Önce anne ve babasına sonra kendine sıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Torbalı'da aile dramı: Önce anne ve babasına sonra kendine sıktı

İzmir Torbalı'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailenin evinde yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasını tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş eden genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı'nın Tepeköy Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Kamil Yılmaz, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, tabancasını çekerek anne ve babasına ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken, Kamil Yılmaz da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

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13 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİ OLAYI GÖRDÜ

Silah seslerini duyan ve evde bulunan 13 yaşındaki kız kardeşleri A.D.Y., odaya girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne, baba ve ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. Yaşadığı şokun etkisiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren A.D.Y., olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı.

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ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ, KAMİL YILMAZ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sevilay Yılmaz ve Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği teyit edildi. Ağır yaralı Kamil Yılmaz ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ailesini kaybeden 13 yaşındaki A.D.Y. ise polis ekipleri tarafından dayısına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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