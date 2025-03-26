Torbalı’daki silahlı saldırı olayında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA
Torbalı’daki silahlı saldırı olayında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'in Torbalı ilçesinde S.K, isimli kişiyi sokak ortasında yaraladığı iddia edilen kişi ile bağlantısı olduğu iddia edilen toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay 15 Mart günü Atatürk Mahallesi 1594 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Koyuncu (28) isimli şahıs, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Koyuncu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler saldırganların bulunması için araştırma başlattı.

Olayı gerçekleştiren şahısların F.A. (27) ve A.A. (23) olduğu belirlendi. Olayın faillerinin ve kullandıkları araçların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde genel asayiş ve yol uygulaması sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.B. (36), K.B. (31), M.K. (28) ve R.B. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda olayın diğer şüphelisi F.A.'nın saklandığı yer belirlendi. Adrese yapılan operasyonda F.A olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak Torbalı Adliyesine sevk edilen A.A., M.B., M.K., R.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve F.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi
Durdurulması ve iptali için başvuru yapılmıştı! Mahkeme, CHP kurultayı için karar verdi
Durdurulması ve iptali için başvuru yapılmıştı! Mahkeme, CHP kurultayı için karar verdi
6 gollü maçta kazanan Karşıyaka
6 gollü maçta kazanan Karşıyaka
Otomobile asit döküp yoluna devam etti!
Otomobile asit döküp yoluna devam etti!
A Mili Kadın Takımı’nın kadrosu açıklandı
A Mili Kadın Takımı’nın kadrosu açıklandı