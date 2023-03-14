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  • Morgan Freeman'ın acı sırrı Oscar’da ortaya çıktı! Törende giydiği eldivenler dikkat çekmişti 

Morgan Freeman'ın acı sırrı Oscar’da ortaya çıktı! Törende giydiği eldivenler dikkat çekmişti 

Oscar Ödül Töreni'nde birçok yıldız isim katılırken, sunucular arasında yer alan Morgan Freeman'ın sadece tek eline taktığı siyah eldiven dikkat çekti. Herkes Freeman'ın neden eldiven taktığını araştırırken acı sır ABD medyasına yansıdı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:22
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Törende giydiği eldivenler dikkat çekmişti! Morgan Freeman'ın acı sırrı Oscar’da ortaya çıktı

Morgan Freeman'ın acı sırrı Oscar’da ortaya çıktı! Törende giydiği eldivenler dikkat çekmişti 
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Hollywood’un yıldız ismi Morgan Freeman, dün düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ne katıldı… Margot Robbie ile sahneye çıkarak sunuculuk yapan 85 yaşındaki Freeman’ın sadece sol eline siyah eldiven takması ise dikkat çekti. 

ABD medyası, Freeman’ın neden eldiven taktığına dair ise bazı iddialarda bulundu. ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post, Freeman’ın 2008’de çok ciddi bir trafik kazası geçirdiğini yazarak, o dönemden kalan sinir rahatsızlığıyla mücadele ettiğini öne sürdü.
Kazadan kurtulduktan sonra sinirleri hasar gören Freeman’ın 2010’da, “Sinirlerim hasar gördü ve iyileşmedi. Hareket ettiremiyorum” dediğini aktaran gazete, kan akışını sağlamak için baskı uygulayan bir eldiven taktığını belirtti.

ABD medyası, Dolby Theater’da 32 yaşındaki Robbie ile sahneye çıkan Freeman’ın eldiveninin dirseğine kadar uzadığını da aktardı.

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