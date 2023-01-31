Emirhan İlkhan İtalya'da kaldı. Yeni takımı açıklandı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrlıp İtalya ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, Sampdoria'ya kiralandı.
Serie A'da küme düşmeme mücadelesi veren Sampdoria, yaptığı açıklamada sözleşmenin sezon sonuna dek olduğunu açıkladı.
Emirhan bu sezon Torino'da sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti.
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