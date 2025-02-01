Torino'dan Atalanta'nın şampiyonluk hayaline büyük darbe

Serie A'nın 1 Şubat 2025 tarihinde oynanan karşılaşmasında, Atalanta evinde Torino'yu ağırladı. Maçın 35. dakikasında Berat Djimsiti'nin attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi; 40. dakikada Guillermo Maripan'ın kafa golüyle Torino skoru eşitledi.

Atalanta, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak birçok gol fırsatı yakaladı. Özellikle Marco Brescianini, sağ kanattan gelen ortalarda iki kez gole çok yaklaştı ancak Torino kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'in başarılı müdahaleleriyle skoru değiştiremedi.

Maçın 74. dakikasında Atalanta, Mario Pasalic'in ortasında Adrien Tamese'nin Mateo Retegui'yi formasından çekmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Retegui'nin vuruşunu Milinkovic-Savic kurtararak takımını oyunda tuttu. Bu, Milinkovic-Savic'in Serie A'daki bu sezonki üçüncü penaltı kurtarışı oldu.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yarışında böyle puan kayıpları yaşamak istemezdik. Özellikle evimizde kazanmalıydık. Ancak futbol böyle bir oyun; fırsatları değerlendiremezseniz, sonuç hüsran olabiliyor." dedi.

Bu sonuçla Atalanta, 47 puanla ligde üçüncü sırada yer alırken, lider Napoli'nin altı puan gerisinde kaldı. Torino ise 27 puanla 11. sıradaki yerini korudu.

Atalanta, bir sonraki maçında deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Torino ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak. Her iki takım da bu maçlarda galibiyet hedefliyor.