Toronto’da Sıla rüzgarı esti

Sıla Kanada Toronto'da dünya starlarını ağırlayan ünlü Massey Hall'de sahneye çıktı. 2750 kişilik dev salonu dolduran sanatçı, dinmeyen alkışlar üzerine yeniden Kanada'ya gelme sözü verdi.

Toronto’da Sıla rüzgarı esti

Türk Pop Müziği'nin sevilen sanatçılarından Sıla Gençoğlu, uzun zamandır beklenen Kanada konserini geçtiğimiz hafta sonu Toronto Massey Hall'de gerçekleştirdi. Açıldığı 1894 yılından bu yana unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan, Bob Dylan'dan Nick Cave'e büyük ustaları sahnesinde ağırlayan dünyaca ünlü konser salonu Massey Hall, Sıla ile tarihe geçen unutulmaz bir müzik gecesine daha imza attı.

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Massey Hall'u dolduran Türk ve yabancı 2750 kişilik seyirci topluluğu sevilen Sıla şarkıları ile mest oldu. Uzun zamandır planlanan Toronto konseriyle bir hasretin sona erdiğini belirten sanatçı, seyircinin dinmeyen alkışı üzerine yeniden gelme sözü verdi.

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Konserlerine mart ayında tüm geliri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanan Ankara konseriyle start veren Sıla, bayramın ikinci gününde (22 Nisan) ilk kez Günay'da sahneye çıkacak.

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