Toros Keçisi'nde Bin 853 metre pedal çevirdiler

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan bin 853 metre yükseklikteki Feslikan Yaylası’na bisiklet tırmanış yarışı düzenledi. 22 kilometrelik zorlu tırmanış yarışının şampiyonu 17 yaşındaki Deniz Örnek oldu.

KAYNAK: İHA
Toros Keçisi'nde Bin 853 metre pedal çevirdiler


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Bisiklet Derneği, Antalya Bisiklet Festivali Derneği, özel firmaların destekleriyle gerçekleşen ‘Toros Keçisi Dağ Tırmanış Yarışı’, 2 etaptan oluştu. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan yarışın ilk etabına vatandaşlar da katıldı.

Yarışa startı Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı verdi. Vatandaşların da katıldığı ilk etap Konyaaltı Çakırlar’da sona erdi.

10 dakikalık bir molanın ardından ikinci etapta lisanslı sporcuların zirveye zorlu yarışması başladı. 173 lisanslı sporcunun pedal çevirdiği yarışmada 22 kilometrelik dağ tırmanışı gerçekleşti.

aw059265-01-1.jpg

Yarışmanın ilk etabında pedal çeviren Meral Tolunay, bu heyecanlı yarışma için Toros keçisinin çok iyi bir sembol olduğunu söylerken Antalyaspor bisikletçisi Adil Deniz Karacagil, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olduğu için yarışmada ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi.

aw059265-02.jpg

Zorlu yarışmanın birincisi aynı zamanda en genç sporcu olan 17 yaşındaki Deniz Örnek oldu.
Örnek, “Çok kaliteli bir organizasyondu. Türkiye’deki en zor tırmanışlardan biri. Gerçekten çok uzun bir tırmanış. Özellikle son 5 kilometresi çok zordu” dedi.

aw059265-03.jpg
Bitiş çizgisini ilk geçen kadın sporcu ise 35 yaşındaki Şeniz Pamuk oldu. Pamuk, “Herhalde Türkiye’ de ki en zor yarışlardan birisi. Çünkü 22 kilometre ve özellikle son 5 kilometresi yarışın en öldürücü kısmı” dedi.

Yarış organizatörü Ogün Çavuş ise Antalya’nın bisiklet sporuna çok uygun olduğunu belirtirken “Bisiklet turizmini Antalya’ya kazandırmaya çalışıyoruz. Muratpaşa Belediyemiz sağ olsun bize destek oluyor” diye konuştu.

aw059265-04.jpg

Yarışmanın sonunda kategorilerine kürsü yapan sporculara hatıra madalyası, 100’üncü yıl logolu forma, kitap ve bandana hediye edildi.

aw059265-05.jpg

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir?
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin Spor
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı Dünya
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia Dünya
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia
Hiranur Vakfı davasında karar Gündem
Hiranur Vakfı davasında karar