Torpil odası ve vatandaşlık borsası

Arap Baharı ile çıkan iç savaş yüzünden ülkemize gelen Suriyeliler, geldiklerinden beri Türkiye’de bahar yaşıyorlar…

Çünkü vatandaş yapılanı da halen sığınmacı konumunda olanı da hatta kaçağı bile Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip. Şu bir gerçek ki; Türkler, ezelden beri vatanı olan Türkiye’de adım adım sığınmacı olmaya itiliyor…

Suriyelilere tanınan imkânlarla ilgili bugüne kadar çok şey ortaya çıktı. Kamuoyu bu durumun farkında ve bundan şikâyetçi…

Hatta bazılarını da bu satırların yazarı ilk defa gündeme taşıdı…

O yüzden Suriyelilerin el üstünde tutulduğunu gösteren ve çoğu bilinen örnekleri buraya listeleyip, yazıyı da sizi de boğmak istemem…

Peki, “Suriyeliler, Afganlar ve diğer ülkelerden gelenler için bir torpil odası” olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ndeki bu torpil odası, ihtiyaç olduğu yerde anında devreye giriyor…

İkamet izni reddedilenleri onaylıyor.

Ret verilenlerden bazılarına ise torpil odası üzerinden insani ikamet izni verilmesini sağlanıyor.

Bu torpil odası yukarılardan gelen emirle randevuları öne çekerek işlem yapılmasını da sağlıyor.

Göç İdaresi’nde yer alan torpil odasında, elbette vatandaş olma işleri de hallediyor.

Hani bir ara FETÖ borsası oluşmuştu ya, şimdi de ‘Vatandaşlık Borsası’ oluşturulmuş durumda ve bu borsanın en önemli ayaklarından biri Göç İdaresi’ndeki torpil odası…

Düşünün, sakıncalı görüldüğü için ikamet izni reddedilen bir Suriyeli ya da Afgan’a bu odada şak diye izin veriliyor, vatandaşlığın kapısı açılıyor…

“Sakınca” deyip geçmeyin…

İçerisinde terörle iltisaklı olanı var, suça karışmış olanı var, suça meyilli olanı var.

Hani kadınları taciz edenler, sığındığı ülkenin insanlarını öldürenler var ya, kim bilir kaç tanesi bu torpil odasından aldı izni…

Çarpıcı bir bilgi daha vereyim; son seçimle geride bıraktığımız dönemde AKP Ordu Milletvekili olarak parlamentoda bulanan bir isim ve halen görevde olan bir büyükelçi Suriyelilerin işlerini takip ediyor ve hallediyor…

Kaç tanesinin “yardımcı” olduğu Suriyeli ya da Afgan’ın işi bu torpil odasında halloldu acaba?

Öyle ya, işlemlerinde bir sıkıntı çıkanlara ya da çıkacaklara “yardım” edilir…

Hatırlayın; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi halka “Suriyelileri göndereceğiz” demeye başlamıştı birden bire iktidar sahipleri…

Oysa perde arkasında tıkır tıkır işletilen bir vatandaşlık borsası var…

Perdenin arkasında Suriyeliler için AB’den ve başka fonlardan gelen paranın paylaşım kavgası var…

Sizin anlayacağınız; İhvancı ideoloji ile programlanmış iktidar için işin ideolojik yanı bir tarafa, bir de rant kısmı var…

Sınırlarımızdan her gün geçen, geçirilen, videolarını izledikçe tehlikenin farkında olan her vatanseverin kahrolduğu kaçaklar da bu rantın sürmesini sağlıyor…

Batı dünyası, Erdoğan Türkiye’sine sığınmacı ve kaçaklara ev sahipliği yaptığı için övgüler yağdırıyor ya.

Bu işten rant çıkarıldığını da bilseler, herhalde iktidar sahiplerinin girişimciliğini de es geçmez, takdir ederler…