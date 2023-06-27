Torpille oynayan çocuklar araç yaktı

Bursa’da mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı. Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler tüm aracı sardı.

Torpille oynayan çocuklar araç yaktı

İHA'nın haberine göre, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kocaman Sokak üzerinde dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar iddialara göre ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı.

Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler tüm otomobili sarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, panik anları vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

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