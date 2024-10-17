Torreira Arjantin’e mi gidiyor? “Her şey yolunda” dediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Torreira Arjantin’e mi gidiyor? “Her şey yolunda” dediler

Galatasaray’da orta sahanın değişmez isimlerinden Torreira’nın Arjantin’e transferi gündeme geldi. Yıldız oyuncunun transfere yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray’ın yıldız orta sahası Lucas Torreira ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Uruguaylı oyuncunun Arjantin’e transferi gündeme geldi.

Teknik direktörlük görevine Fernando Gago'yu getiren Boca Juniors'ın Leandro Paredes ve Lucas Torreira'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Torreira'yı 2025 yılında takıma kazandırmayı planlıyor.

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Damian Rancez, "Torreira'nın Boca'ya transferinde her şey yolunda. Riquelme'nin işaret ettiği kişi o ve gelmeye Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Torreira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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